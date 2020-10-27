Марадона считает, что Роналду и Месси по-прежнему лучшие футболисты мира
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона признался, что до сих пор котирует Криштиану Роналду и Лионеля Месси выше остальных игроков.
"Для меня эти двое превосходят остальных. Я не вижу никого, кто бы мог приблизиться к ним. Никто не может сделать и половину того, что делают они", - цитирует Марадону France Football.
Напомним, что у 35-летнего Роналду и 33-летнего Месси 11 "Золотых мячей" на двоих - 5 и 6 наград соответственно.
В этом сезоне португалец забил 3 мяча и сделал 1 ассист в 2 играх за "Ювентус". Аргентинец отличился 2 голами (оба - с пенальти) и 1 результативной передачей в 6 матчах в составе "Барселоны".
Не пропустите: Месси не забивает в "класико" с тех пор, как Роналду покинул "Реал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14