Марадона считает, что Роналду и Месси по-прежнему лучшие футболисты мира

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Марадона считает, что Роналду и Месси по-прежнему лучшие футболисты мира

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона признался, что до сих пор котирует Криштиану Роналду и Лионеля Месси выше остальных игроков.

"Для меня эти двое превосходят остальных. Я не вижу никого, кто бы мог приблизиться к ним. Никто не может сделать и половину того, что делают они", - цитирует Марадону France Football.

Напомним, что у 35-летнего Роналду и 33-летнего Месси 11 "Золотых мячей" на двоих - 5 и 6 наград соответственно.

В этом сезоне португалец забил 3 мяча и сделал 1 ассист в 2 играх за "Ювентус". Аргентинец отличился 2 голами (оба - с пенальти) и 1 результативной передачей в 6 матчах в составе "Барселоны".

Не пропустите: Месси не забивает в "класико" с тех пор, как Роналду покинул "Реал". | http://soccernews.ru
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