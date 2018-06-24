Марадона сделал заявление об игре Месси на ЧМ-2018

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона оценил игру сборной Аргентины в матче ЧМ-2018 против Хорватии (0:3).

"Аргентинские футболисты не понимают во что играют. У команды нет никаких идей ни в одной из линий. В матче с Хорватией игроки не держали мяч и не контролировали его. В Федерации футбола сидят люди, которые ничего в нем не понимают.

Все обвиняют Месси, хотя он сыграл так, как должен был. Сложно решать проблемы партнеров по команде", - приводит слова Марадоны Marca.

Напомним, что в первых двух турах ЧМ-2018 Аргентина набрала всего одно очко и рискует не попасть в плей-офф.

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