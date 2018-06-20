Марадона: "Серхио Рамос не относится к топ-игрокам"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказался о защитниках Серхио Рамосе и Диего Године, выступающих за мадридские "Реал" и "Атлетико".

" Я не хочу вступать в споры, но на днях я услышал, что Серхио Рамос относится к топ-игрокам, и я ответил, что не вижу его в их числе. Топ-игрок - это Диего Годин . Как он играет в мяч, какой силой обладает и как он контролирует всю игру на своей позиции. Он - топовый защитник ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Марадона раскритиковал главного тренера сборной Аргентины. | soccernews.ru