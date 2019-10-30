Марадона сидел на троне во время матча "Химнасии" с "Ньюэллсом"

Главный тренер "Химнасии" Диего Марадона во время матча 11-го тура чемпионата Аргентины с "Ньюэллс Олд Бойз" сидел на троне.



Напомним, в этой встрече подопечные легендарного футболиста на выезде разгромили соперника со счетом 4:0. Специалист управлял командой, сидя на красивом троне.

После 11 туров чемпионата Аргентины "Химнасия" занимает предпоследнее место, имея в активе 7 баллов. Марадона возглавил клуб в сентябре этого года.



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