Марадона: "Скажите Роналду, пусть не надоедает и не дурачится"

Теги реал мадридкриштиану роналдудиего марадона

Марадона: "Скажите Роналду, пусть не надоедает и не дурачится"Легендарный аргентинец Диего Марадона дал совет нападающему "Реала" Криштиану Роналду не заниматься ерундой.

Таким образом Марадона отреагировал на слова Роналду о том, что он является лучшим игроком в истории мирового футбола.

"Роналду сказал, что лучший в истории? Скажите ему, пусть не надоедает и не дурачится. Кто тогда я? Вот поэтому и скажите ему, чтобы не надоедал и не дурачился", - сказал он.

Читайте: В Индии появился памятник Марадоне | http://soccernews.ru

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