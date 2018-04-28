Марадона снова стал безработным

Теги диего марадона

Марадона снова стал безработнымЛегенда мирового футбола Диего Марадона объявил об уходе с поста главного тренера клуба "Аль-Фуджейра", который выступает во втором по силе дивизионе ОАЭ.

57-летний аргентинский специалист решил покинуть команду после того, как не смог добиться выхода в высший дивизион ОАЭ.

Он возглавлял команду с мая 2017 года.

Читайте: Марадона о пенальти "Ювентусу": "Я бы завалился на газон также, как и Васкес" | http://soccernews.ru

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