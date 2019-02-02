Марадона со скандалом покинул пост капитана команды легенд ФИФА
Чемпион мира 1986 года Диего Марадона со скандалом покинул пост капитана команды легенд ФИФА, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, 58-летний аргентинец обвинил Международную федерацию футбола в отсутствии уважения и пообещал рассказать что-то интересное о руководстве организации.
"С тех пор, как Блаттер ушёл, ФИФА совсем не изменилась. Они разместили нас в гостиничном номере с Марко ван Бастеном и ещё одним игроком. Они относились к нам как будто мы маленькие собачки, которых нужно только кормить. Полное отсутствие уважения. Вот почему я подал в отставку. И теперь я начну раскрывать то, что я знаю о новом руководстве ФИФА" - заявил Марадона.
Стоит отметить, что ранее у легенды мирового футбола возник конфликт с заместителем генсека ФИФА Звонимиром Бобаном. Прокомментировал Диего и этот инцидент.
"Хочу сказать Бобану, что если он хочет хорошо выглядеть в данной ситуации, то я приглашаю его на боксёрский ринг. Ему не следовало приходить в гостиницу и выражать недовольство" - добавил Марадона.
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