Марадона согласен тренировать "Динамо" Брест
Стефано Сеси, агент Диего Марадоны, поделился информацией о том, что его клиент может возглавить брестское "Динамо".
"Мы, я и адвокат Марадоны, встречаемся в понедельник, 15 мая, с представителями брестского "Динамо" в Дубае. Речь идет о том, чтобы Марадона тренировал команду, сам он дал согласие.
У Диего все отлично, он тоже в Дубае. Он приедет в Россию на Чемпионат Мира как журналист. Он будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur" - приводят слова агента белорусские СМИ.
Читайте также: Марадона может возглавить белорусский клуб. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Почеттино готов продлить контракт с "Тоттенхэмом" при одном условии
-
Игнашевич может побить рекорд Льва Яшина
-
Капитан сборной Перу пропустит ЧМ-2018
-
"Аякс" купил марокканского хавбека
-
Стала известна итоговая заявка сборной Коста-Рики на ЧМ-2018
-
Газзаев прокомментировал вызов Игнашевича в сборную России
-
Буффон установил рекорд Серии А
-
Эллардайс покинет "Эвертон"
-
Битенкур стал игроком "Хоффенхайма"
-
Неста возглавил "Перуджу"
-
"Зенит" сократил шорт-лист тренеров до трёх
-
Роналду готов признать вину в налоговых махинациях
-
"Фулхэм" – "Дерби Каунти" - 2:0 (обзор)
-
Форлан высказался о вероятном трансфере Гризманна в "Барселону"
-
Карпин останется в "Ростове"
-
Опубликована расширенная заявка сборной Ирана на ЧМ-2018
-
Вратарь "Спартака" Селихов успешно проопперирован
-
На Сарри претендуют три клуба
-
"Штутгарт" подписал защитника "Манчестер Сити"
-
"Суонси" теряет ещё одного лидера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Слуцксахар
|30
|66
|2
|Городея Минск рег.
|30
|60
|3
|Витебск
|30
|55
|4
|Лида
|30
|52
|5
|Береза
|30
|50
|6
|Сморгонь
|30
|46
|7
|Гранит
|30
|45
|8
|Вигвам
|30
|44
|9
|Ислоч
|30
|41
|10
|Химик Светлогорск
|30
|41
|11
|Ведрич-97
|30
|39
|12
|Волна
|30
|39
|13
|Коммунальник
|30
|34
|14
|Minsk II
|30
|26
|15
|СКВИЧ
|30
|12
|16
|Полоцк
|30
|10