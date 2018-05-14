Марадона согласен тренировать "Динамо" Брест

Стефано Сеси, агент Диего Марадоны, поделился информацией о том, что его клиент может возглавить брестское "Динамо".

"Мы, я и адвокат Марадоны, встречаемся в понедельник, 15 мая, с представителями брестского "Динамо" в Дубае. Речь идет о том, чтобы Марадона тренировал команду, сам он дал согласие.

У Диего все отлично, он тоже в Дубае. Он приедет в Россию на Чемпионат Мира как журналист. Он будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur" - приводят слова агента белорусские СМИ.

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