Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси



Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона сообщил о том, что он стал новым главным тренером и президентом брестского "Динамо".

Об этом он написал в своем Instagram.

Фото: Марадона подписывает контракт с "Динамо".

В данный момент "Динамо" занимает восьмое место в чемпионате Беларуси после семи туров.

Последним клубом 57-летнего Марадоны был "Аль-Фуджайра" из ОАЭ.

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