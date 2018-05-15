Марадона стал председателем правления клуба из Беларуси

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Марадона стал председателем правления клуба из Беларуси
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал председателем правления брестского "Динамо".

Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест", информирует официальный сайт клуба.

Фото: Марадона подписывает контракт с "Динамо".

В данный момент "Динамо" занимает восьмое место в чемпионате Беларуси после семи туров.

Последним клубом 57-летнего Марадоны был "Аль-Фуджайра" из ОАЭ.

Не пропустите: Марадона может стать спортивным директором белорусского клуба. | http://soccernews.ru

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