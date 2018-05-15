Марадона стал председателем правления клуба из Беларуси
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал председателем правления брестского "Динамо".
Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест", информирует официальный сайт клуба.
Фото: Марадона подписывает контракт с "Динамо".
В данный момент "Динамо" занимает восьмое место в чемпионате Беларуси после семи туров.
Последним клубом 57-летнего Марадоны был "Аль-Фуджайра" из ОАЭ.
Не пропустите: Марадона может стать спортивным директором белорусского клуба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|22
|51
|2
|Динамо Минск
|22
|49
|3
|Нафтан
|22
|37
|4
|Гомель
|22
|32
|5
|Шахтер
|22
|32
|6
|Торпедо Жодино
|22
|31
|7
|Неман Гродно
|22
|27
|8
|Минск
|22
|26
|9
|Слуцксахар
|22
|25
|10
|Динамо Брест
|22
|22
|11
|Белшина
|22
|18
|12
|Днепр Могилев
|22
|12