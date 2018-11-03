Марадона станцевал в раздевалке "Дорадоса"

Главный тренер "Дорадоса" Диего Марадона во время празднования победного матча пел и танцевал со своими подопечными.

После 13 матчей "Дорадос" занимает шестое место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Мексики.

Напомним, что 7 сентября Марадонна занял пост главного тренера "Дорадос".