Марадона: "У Аргентины есть хорошие шансы на выигрыш Чемпионата Мира"

Легенда мирового футбола Диего Марадона оценил шансы сборной Аргентины на выигрыш Чемпионата Мира в России.

" Я уверен, все игроки команды в матчах турнира будут отдаваться полностью на поле. И я думаю, что у них есть хорошие шансы на победу ", - приводит слова известного в прошлом футболиста sport.es.

Напомним, букмекеры назвали главных фаворитов Чемпионата Мира. | soccernews.ru