Марадона: "У Аргентины нет полузащиты"

Один из лучших игроков в истории футбола Диего Марадона раскритиковал уровень исполнителей, которые выступают за сборную Аргентины.

"Реальная проблема сборной заключается в отсутствии талантов за исключением Месси. Например, у нас нет полузащиты, заслуживающей внимания. Без обид, но кто мог вообразить, что Билья будет носить футболку сборной больше чем один день?", - цитирует Марадону El Popular.

Напомним, Марадона назвал лучшего аргентинского форварда. | soccernews.ru