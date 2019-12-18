Марадона: "У нас хорошие и дружественные отношения с Месси"

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Марадона: "У нас хорошие и дружественные отношения с Месси"

Легендарный футболист, а ныне главный тренер "Химнасии" Диего Марадона заявил, что никогда не ссорился с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси. Об этом сообщает TyC Sports.

"Я не стал бы ссориться с Месси. Я аргентинец и не критикую его. У нас не может быть плохих отношений, наоборот хорошие и дружеские", - сказал Марадона.

Напомним, Месси в составе сборной Аргентины стал обладателем серебряной медали на чемпионате мира 2014 года. Диего Марадона в составе национальной команды выиграл золото ЧМ-1986 и доходил до финала в 1990 году.

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