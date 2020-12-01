Марадона ударился головой о стену за неделю до смерти

Марио Бодри, спутник бывшей жены легендарного футболиста Диего Марадоны, рассказал о травме аргентинца, полученной незадолго до смерти.

По его словам, за неделю до трагедии чемпион мира 1986 года ударился головой о стену при падении с кровати.

Бодри подчеркнул, что после инцидента Марадона дополнительных обследований не проходил.

Напомним, что в начале ноября 60-летний спортсмен перенёс операцию по удалению субдуральной гематомы. Он умер в прошлую среду от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

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