Марадона успешно прооперирован

Личный врач легендарного игрока Диего Марадоны сообщил, что тренер успешно перенес операцию на мозге.

Ранее стало известно, что специалиста госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Позже его друг и менеджер сообщил, что 60-летний аргентинец попал в больницу из-за травмы головы.

"Операция длилась около 1 часа 20 минут. Гематома была успешно убрана. Диего хорошо перенес операцию", - передает слова врача TNT Sports.

60-летний Марадона в настоящее время тренирует аргентинский клуб "Химнасию и Эсгрима".

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