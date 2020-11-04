Марадона успешно прооперирован

Теги диего марадона

Марадона успешно прооперирован

Личный врач легендарного игрока Диего Марадоны сообщил, что тренер успешно перенес операцию на мозге.

Ранее стало известно, что специалиста госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Позже его друг и менеджер сообщил, что 60-летний аргентинец попал в больницу из-за травмы головы.

"Операция длилась около 1 часа 20 минут. Гематома была успешно убрана. Диего хорошо перенес операцию", - передает слова врача TNT Sports.

60-летний Марадона в настоящее время тренирует аргентинский клуб "Химнасию и Эсгрима". 

Не пропустите: Марадона высказался о пандемии коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов