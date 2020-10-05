Марадона в 90-х мог стать играющим тренером российского клуба

Легендарный футболист, а ныне наставник "Химнасия Эсгрима" Диего Марадона в 90-х годах мог стать играющим тренером российского клуба. Об этом рассказал бывший президент "Уралана" из Элисты Кирсан Илюмжинов.

"Мы с ним вели переговоры, уже обговаривали цену. Нуждались в нем не столько, как в тренере. Договаривались, что он будет играющим тренером: пару раз выйдет на поле, ударит по мячу. Он для нас, для молодежи, для жителей Калмыкии нужен был как символ, как флаг футбола. Но у него случилась по здоровью проблема, и поэтому мы контракт не подписали. А так все было готово", - рассказал Илюмжинов.

Высшим достижением "Уралана" за всю карьеру стал выход в полуфинал Кубка России в сезоне-1999/2000.

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