Марадона в очередной раз высказался о Месси

12 Теги барселоналионель мессидиего марадона

Марадона в очередной раз высказался о Месси

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона поделился мнением о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси. Об этом сообщается в твиттере ESPN FC.

"Я всем сердцем люблю Месси, он феноменален. Однако лидером он никогда не станет. Он всегда будет в своем футбольном и семейном мире", - сказал спортсмен.

"Барселона" с 40 баллами занимает 1 место турнирной таблицы.

Месси в текущем сезоне участвовал в 16 играх, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

во вторых под новостью даже речи о Роналду или Реале не было, но ты их зачем то прислал. _______________________________________________________________________________________________________________ Слушай, не вари воды! ...Не так давно, ты здесь рубашку рвал что Роналду лидер Реала, доказывая что он тащит Реал, и он должен был получить "Золотой мяч".

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Новость о Месси, мой коммент был о Месси, ты сюда приплел И Роналду и Реал. Тупость зашкаливает просто.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Он уже давно является лидером Барселоны. Ну а донную сборную один игрок, даже гениальный вытащить не сможет, потому что против тебя играют лучшие со всего мира! .........Что-то как-то странно Марадона и Пеле активизировались последнее время. Неужели им обидно, что Месси многие называют лучшим игроком в истории?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Пздц, " донные" игроки сборной, лидеры во многих топ клубах Европы. ты не слишком ли поклоняться Месси стал? Месси головного мозга что ли?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Нет, не поклоняюсь, он лидер сборной Аргентины, которую вытащил на ЧМ в последнем отборочном матче забив три гола! ........Да, он лидер и Аргентины Барсы, как и твой пидар Роналду, без которого Реал сейчас в полной жопе!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Читаю твои комменты, вроде адекватный, но стоит новостью быть о Месси, ты срываешься как его верный пес. Каким же онанюгой надо быть, чтоб такие оды писать. Вот реально конченный. Еще и Реал приплел сюда. В который раз убеждаюсь, что вы месси дрочеры и барса фанатики, самое неадекватное что есть на сайте. Столько фейков на создавали, делаете авы с Реалом, столько "остроумных" ников с Роналду. Жалкий мусор, который настолько задрочился на своих кумиров, что никогда в жизни не может вести себя уважительно. Под каждой новостью, именно ты и тебе подобный мусор, первым опускается до личностных оскорблений.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ты здоровый? Принеси справку, а потом пиши бред!

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

...Странный ты чувак, по твоему только педики могут быть лидерами, а нормальные мужики нет?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Во первых, какая ориентация зависит от этого, во вторых под новостью даже речи о Роналду или Реале не было, но ты их зачем то прислал. Что еще раз доказывает твою неполноценность.

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Абсолютно верно сказал

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Mutaloff
Mutaloff

Не совсем,что-то он загнул.

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BARCAMAN
BARCAMAN

Походе опять лишнюю дорожку хапнул Армандыч, потом опять извиняться будет.

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