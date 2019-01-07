Марадона в очередной раз высказался о Месси

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона поделился мнением о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси. Об этом сообщается в твиттере ESPN FC.

"Я всем сердцем люблю Месси, он феноменален. Однако лидером он никогда не станет. Он всегда будет в своем футбольном и семейном мире", - сказал спортсмен.

"Барселона" с 40 баллами занимает 1 место турнирной таблицы.

Месси в текущем сезоне участвовал в 16 играх, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

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