Марадона вновь высказался в адрес Серхио Рамоса

Легенда футбола Диего Марадона снова высказался о Серхио Рамосе.

"Рамос не является игроком топ-уровня. Если он хочет, я извинюсь за свои слова, но я не собираюсь менять свой взгляд на футбол только из-за него. Он прекрасный футболист, великий капитан, он может стать одним из лидеров сборной Испании. Мы видели, что он многое делает для "Реала". Но для меня он не топовый футболист" - приводит слова Марадоны Football Espana.

Напомним, что Марадона уже высказывался на этот счет, после чего получил ответ от Рамоса. | http://soccernews.ru