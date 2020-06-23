Марадона во время танца показал голую задницу

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Марадона во время танца показал голую задницу

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона в очередной раз стал фигурантом скандала.

В сети появилось видео, на котором чемпион мира 1986 года танцует с девушкой. В ходе танца аргентинец зачем-то стянул с себя трусы, продемонстрировав всем присутствующим свою голую задницу.

Напомним, что сейчас Марадона тренирует "Химнасию" из Ла-Платы.

Не пропустите: 34 года назад Диего Марадона забил два легендарных гола на чемпионате мира. | http://soccernews.ru
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