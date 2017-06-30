Марадона: "Возглавить сборную России? Я для этого и прилетел"

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Марадона: "Возглавить сборную России? Я для этого и прилетел"

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить национальную команду России.

"Так я для этого и приехал. У меня очень много планов, и впереди меня ждёт много работы" - сказал Марадона.

Ранее сообщалось, что легендарный аргентинец может войти в тренерский штаб наставника сборной России Станислава Черчесова. | http://soccernews.ru

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