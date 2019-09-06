Марадона возобновил тренерскую деятельность в аргентинском клубе
Легенда футбола Диего Марадона стал новым тренером "Химнасии Ла-Плата".
Как сообщает сайт аргентинского клуба, с Марадоной было заключено соглашение до конца текущего сезона. Отметим, что после 5 туров "Химнасия Ла-Плата" замыкает турнирную таблицу аргентинской Примеры.
Напомним, что до этого Марадона возглавлял мексиканский "Дорадос", который вынужденно покинул в июне из-за проблем со здоровьем.
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