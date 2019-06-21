Марадона: "Врачи врут, что я умираю"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона рассказал о состоянии своего здоровья.

Ранее 58-летний спортсмен вынужденно покинул пост главного тренера "Дорадоса" в связи с грядущими операциями на плече и колене.

"Врачи врут, что я умираю из-за болезни Альцгеймера. Хотя они даже не знают, что это такое. Я жив и не собираюсь умирать раньше положенного срока. СМИ распространяют слухи, которые вводят всех в заблуждение", - заявил Марадона в видеообращении.

Напомним, что ранее у аргентинца были проблемы с употреблением наркотиков.

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