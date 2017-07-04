Марадона выпил водки с локтя



Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона показал, как он может пить водку.

Видео: Марадона пьет с локтя.

"Марадона всегда был талантлив во всем", - приводится сообщение итальянских СМИ.

Ранее сообщалось, что 56-летний Марадона хочет получить российский паспорт и войти в тренерский штаб сборной России. | http://soccernews.ru