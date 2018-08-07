Марадона высказался о работе в сборной Аргентины

Легендарный футболист Диего Марадона вновь заявил о своем желании возглавить сборную Аргентины.

"Меня беспокоит тот факт, что некоторые журналисты не включают меня в список возможных тренеров сборной Аргентины. Мне не нравится, что в СМИ больше пишут о других бывших тренерах сборной, чем обо мне.

Такова спортивная журналистика Аргентины. Впрочем, у меня трехлетний контракт с брестским "Динамо" и я намерен сдержать слово. Но я отдал бы сборной свою жизнь", – написал Марадона в своем Instagram.

Напомним, что Марадона возглавлял команду Аргентины с 2008 по 2010 годы и тогда команда под его руководством дошла до четвертьфинала Чемпионата Мира-2018, в котором проиграла Германии (0:4).

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