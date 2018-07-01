Марадона высказался о значимости Месси для сборной Аргентины

Легендарный футболист Диего Марадона, комментируя вылет сборной Аргентины с ЧМ-2018, отметил значимость Лионеля Месси для национальной команды.

"Сборная Франции сковала Месси, который является ключевой деталью аргентинской полузащиты. Поэтому Лео не получал свободного пространства. А без него мы обычная команда. Игра сложилась так, как мы ожидали. Очередной Кубок Мира, и мы уезжаем домой ни с чем" - приводит слова Марадоны Goal.com.

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