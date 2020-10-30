Марадона высказался высказался о пандемии коронавируса

Легендарный аргентинский игрок Диего Марадона высказался о пандемии коронавируса.



"Коронавирус - худшее, что могло случится с нами. Никогда с подобным не сталкивался. Латинская Америка очень страдает. Надеюсь, это скоро закончится. Люди переживают сложный период. Я доверяю Путину. Уверен, что вакцина скоро появится", - цитирует Марадону Clarin.



Напомним, вспышка коронавиурса была зафиксирована в конце прошлого сезона в Ухане. С тех пор в мире выявлено более 45 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 1 млн смертей, более 33 млн человек выздоровело.

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