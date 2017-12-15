Марадона: "Я бы получил больше "Золотых мячей", чем Роналду и Месси"
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона считает, что он более сильным игроком, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду.
"Кого я считаю лучшим игроком в истории? Из тех, кого я видел это Ди Стефано, Кройфф и Месси. Где-то рядом с ними и Роналду. Чего не хватает Месси, чтобы стать мной? Это нельзя купить. Это исходит изнутри тебя. Месси не сможет говорить с 20 футболистами, чтобы они все слушали его. А я делал так и мотивировал их.
Мне кажется, что раньше играть было намного тяжелее. Когда я играл у нас было только лишь телевидение, а теперь у них есть система видеоповторов. Я помню, как однажды принял мяч на грудь и получил удар ногой в лицо бисиклетой. Соперник мне сказал лишь, что это только его первый удар.
Что могу сказать про "Золотой мяч"? Нельзя вручать его только Месси или Роналду. Это очень скучно. Мне кажется, что его могли бы получить также Кавани, Мбаппе, Ибрагимовича. Я не знаю. Уверен, что я мог бы получить больше "Золотой мячей", чем Роналду и Месси", – приводит слова Марадоны AS.
Напомним, что во времена карьеры Марадоны "Золотой мяч" вручался только европейским игрокам.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|39
|2
|Валенсия
|15
|34
|3
|Атлетико Мадрид
|15
|33
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|15
|28
|6
|Вильярреал
|15
|21
|7
|Хетафе
|15
|20
|8
|Леганес
|15
|20
|9
|Жирона
|15
|20
|10
|Реал Сосьедад
|15
|19
|11
|Сельта Виго
|15
|18
|12
|Бетис
|15
|18
|13
|Эйбар
|15
|18
|14
|Атлетик Бильбао
|15
|17
|15
|Леванте
|15
|16
|16
|Эспаньол
|15
|16
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|15
|15
|18
|Алавес
|15
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|15
|10