Марадона: "Я бы получил больше "Золотых мячей", чем Роналду и Месси"

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Марадона: "Я бы получил больше "Золотых мячей", чем Роналду и Месси"

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона считает, что он более сильным игроком, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду.

"Кого я считаю лучшим игроком в истории? Из тех, кого я видел это Ди Стефано, Кройфф и Месси. Где-то рядом с ними и Роналду. Чего не хватает Месси, чтобы стать мной? Это нельзя купить. Это исходит изнутри тебя. Месси не сможет говорить с 20 футболистами, чтобы они все слушали его. А я делал так и мотивировал их. 

Мне кажется, что раньше играть было намного тяжелее. Когда я играл у нас было только лишь телевидение, а теперь у них есть система видеоповторов. Я помню, как однажды принял мяч на грудь и получил удар ногой в лицо бисиклетой. Соперник мне сказал лишь, что это только его первый удар. 

Что могу сказать про "Золотой мяч"? Нельзя вручать его только Месси или Роналду. Это очень скучно. Мне кажется, что его могли бы получить также Кавани, Мбаппе, Ибрагимовича. Я не знаю. Уверен, что я мог бы получить больше "Золотой мячей", чем Роналду и Месси", – приводит слова Марадоны AS.

Напомним, что во времена карьеры Марадоны "Золотой мяч" вручался только европейским игрокам.

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комментарии
Лео Рулит

Если бы ты не занаркоманился и не обкололся то всё возможно, ну хотя своими РУКАМИ БОГА забивать то всё возможно

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Николай

Снова Пеле потроллил :)) Ты никогда не получил бы больше мячей, чем Лео, потому что ты был нестабилен, Диего! Ты мало забивал и мало отдавал! Лео стал получать мячи в том возрасте, когда ты ещё в сборной не был, уж не говоря про то, чтобы решать игры и стабильно забивать в составе суперклуба. 1986, возможно, 1987. Возможно, 1985.

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