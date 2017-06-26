Марадона: "Я - фанат Путина"

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Марадона: "Я - фанат Путина"Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона рассказал о телефонном разговоре, который он имел с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Я говорил с Путиным, потом мы с ним снова созванивались. Он хочет, чтобы я кое-что сделал для ЧМ-2018. Я - фанат Путина, люблю его. Все может быть. Мы с ним говорили пару месяцев назад. Но важно встретиться с ним лично, чтобы все обсудить", - приводит слова Марадоны Ole.

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