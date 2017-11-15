Марадона: "Я хочу вновь возглавить сборную Аргентина"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил о своем желании вновь возглавить сборную Аргентины.

"Кто добился со сборной больше всех побед? Сделайте выводы! Я переживаю из-за того, что наша команда теряет престиж. Но в этом виноваты не игроки. Я хочу вернуться в сборную", - написал Марадона в своем Instagram.

Стоит отметить, что у Марадоны лучший показатель в сборной Аргентины побед из всех тренеров – 75%.

Напомним, что 57-летний специалист возглавлял сборную Аргентины с октября 2008 по июль 2010 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2010, где проиграла Германии (0:4).

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