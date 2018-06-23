Марадона: "Я хотел бы знать, была ли драка в раздевалке сборной Аргентины или нет"

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Марадона: "Я хотел бы знать, была ли драка в раздевалке сборной Аргентины или нет"

Легендарный футболист Диего Марадона прокомментировал сложившуюся ситуацию в сборной Аргентине.

2Я чувствую огромную боль, потому что те, кто носил эту майку, не могут видеть, как Аргентина убита командой, которая не является ни Бразилией, ни Испанией, ни Германией и ни Голландией.

Все думали, что Сампаоли решит проблемы с помощью своих компьютеров, дронов, 14 помощников и 25 спарринг-партнеров. Вместо этого Аргентина не знает, как играть в футбол. Она не создает шансов, не побеждают в единоборствах, никогда не контролирует мяч. Месси? Он не играл так, как мог, но его партнеры никогда не отдавали ему мяч. Сложно решить все самостоятельно.

Проблема не в наших соперниках, а в нас. Я хотел бы знать, была ли драка в раздевалке или нет. Если этого не произошло, это потому, что у них нет яиц. Если же кому-то после игры нужно было положить пакет со льдом на лицо, то все хорошо" - приводит слова Марадоны Football Italia.

Читайте также: Стало известно, когда Сампаоли будет уволен из сборной Аргентины. | http://soccernews.ru

Комментарии
Rootyasha

Сборная Аргентины пытается слить тренера и поэтому сливает матчи. Конечно большинству игроков не нравится диктатура со стороны Лео Месси который сам решает кто будет играть, а кто нет. Вот только гадят они не только ему, но и себе и всей своей стране. - уважение

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