Марадона: "Я раньше делал все то, что сейчас делает Месси"

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Марадона: "Я раньше делал все то, что сейчас делает Месси"Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона ставит себя на один уровень с нынешним капитаном сборной своей страны Лионелем Месси.

"Я раньше делал все то, что сейчас делает Месси. Мы создаем футбол, мы создаем его в первую очередь", - приводит слова известного в прошлом футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Марадона назвал своих фаворитов Чемпионата Мира в России. | soccernews.ru

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