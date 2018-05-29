Марадона: "Я раньше делал все то, что сейчас делает Месси"
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона ставит себя на один уровень с нынешним капитаном сборной своей страны Лионелем Месси.
"Я раньше делал все то, что сейчас делает Месси. Мы создаем футбол, мы создаем его в первую очередь", - приводит слова известного в прошлом футболиста El Mundo Deportivo.
Напомним, Марадона назвал своих фаворитов Чемпионата Мира в России. | soccernews.ru
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