Марадона: "Я раньше делал все то, что сейчас делает Месси"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона ставит себя на один уровень с нынешним капитаном сборной своей страны Лионелем Месси.

" Я раньше делал все то, что сейчас делает Месси. Мы создаем футбол, мы создаем его в первую очередь ", - приводит слова известного в прошлом футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Марадона назвал своих фаворитов Чемпионата Мира в России. | soccernews.ru