Марадона ярко выразился об игре Роналду в матче с "Атлетико"
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона пришел в восторг от игры португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико" (3:0).
"Есть такие футболисты, к которым словно прикоснулись волшебной палочкой. Аргентины любят Месси. Мы гордимся, что он играет за Аргентину, а не Испанию. Но Роналду - просто зверь! Его мощь невероятная. К тому же, он еще и волшебник. Криштиану пообещал забить три гола и сделал это", - приводит слова Марадоны Marca.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 12 результативных передачи.
Не пропустите: Роналду сделал 77 голевых действий в 77 матчах плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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