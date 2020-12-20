Марадона завещал поместить свое тело в мавзолей
Легенда футбола Диего Марадона хотел, чтобы после смерти его было было помещено в мавзолей.
По сведениям The Sun, у адвоката Матиаса Морле есть письмо от Марадоны, в котором аргентинец заявил, что хочет отдать дань уважения Владимиру Ленину, чьё тело выставлено в мавзолее на Красной Площади в Москве с 1924 года.
"После долгих размышлений я желаю, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в музее в окружении моих трофеев и личных вещей, чтобы люди продолжали получать мою любовь", - говорится в письме, которое Марадона написал за несколько недель до смерти.
Напомним, что Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от сердечного приступа.
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