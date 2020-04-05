Марадона заявил, что некоторые клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам
Легендарный бывший игрок "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что некоторые клубы пользуются сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса, чтобы не платить зарплату футболистам.
Есть игроки, которые справятся с понижением зарплаты, мы все это понимаем. Однако есть и такие футболисты, которые не смогут играть бесплатно даже на протяжении месяца. Некоторые клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам. Они обращались с футболистами, как с рабами, годами. Игрокам нужны деньги, чтобы есть, клубы не должны искать оправданий", - цитирует Марадону The Sun.
Напомним, большинство футбольных клубов пошли на урезание зарплат игроков, чтобы справится с кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса.
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|Аргентинос Хуниорс
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|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
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|Сан Лоренцо
|23
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|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
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|Эстудиантес
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|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18