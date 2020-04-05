Марадона заявил, что некоторые клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам

Легендарный бывший игрок "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что некоторые клубы пользуются сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса, чтобы не платить зарплату футболистам.



Есть игроки, которые справятся с понижением зарплаты, мы все это понимаем. Однако есть и такие футболисты, которые не смогут играть бесплатно даже на протяжении месяца. Некоторые клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам. Они обращались с футболистами, как с рабами, годами. Игрокам нужны деньги, чтобы есть, клубы не должны искать оправданий", - цитирует Марадону The Sun.

Напомним, большинство футбольных клубов пошли на урезание зарплат игроков, чтобы справится с кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса.

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