Марадона заявил, что некоторые клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам

Теги диего марадона

Марадона заявил, что некоторые клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам

Легендарный бывший игрок "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что некоторые клубы пользуются сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса, чтобы не платить зарплату футболистам.

Есть игроки, которые справятся с понижением зарплаты, мы все это понимаем. Однако есть и такие футболисты, которые не смогут играть бесплатно даже на протяжении месяца. Некоторые клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам. Они обращались с футболистами, как с рабами, годами. Игрокам нужны деньги, чтобы есть, клубы не должны искать оправданий", - цитирует Марадону The Sun.

Напомним, большинство футбольных клубов пошли на урезание зарплат игроков, чтобы справится с кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Игроки "Динамо" согласились на понижение зарплаты

Игроки "Динамо" согласились на понижение зарплаты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов