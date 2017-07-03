Марадоне нужен российский паспорт

Теги диего марадона

Марадоне нужен российский паспортБывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона заявил о желании стать гражданином России.

Легендарный аргентинец о своих планах рассказал журналистам, которые сопровождали Марадону в России на выходных.

Отметим, что Марадона побывал в Москве и Санкт-Петербурге, а также посетил финал Кубка Конфедераций. 

Читайте: Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк  | http://soccernews.ru

комментарии
Алексей

Мы ПРИВЕТСТВУЕМ Диего в России! Очень рады ПРИЕЗДУ великого кудесника мяча! Диего! Приезжайте к нам ПОЧАЩЕ, а тёплый и дружеский приём мы вам всегда обеспечим! Россия для вас всегда открыта! Мы ВОСХИЩАЕМСЯ вашим футбольным талантом и ставим вас в один ряд с Пеле! Помогите нашим сборникам успешно играть и обучите их своими футбольными финтами! Преподайте нашим сборникам мастер класс футбола и тренировочного процесса. Посетите наши футбольные академии в разных городах! Все будут очень рады! Не торопитесь улетать! В России вам найдётся футбольное дело по душе!!! Вам есть что рассказать и показать нашим детям и взрослым футболистам!!! Желаем вам больших творческих успехов в деле пропаганды и развития футбола у нас в России и во всём Мире!!! Молодцы! Мы вам очень рады и БЛАГОДАРИМ вас за это!!!

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и немного дагестанского кокса

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