Марадоне нужен российский паспорт

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона заявил о желании стать гражданином России.

Легендарный аргентинец о своих планах рассказал журналистам, которые сопровождали Марадону в России на выходных.

Отметим, что Марадона побывал в Москве и Санкт-Петербурге, а также посетил финал Кубка Конфедераций.

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