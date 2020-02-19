Марадоне принесли неизвестное вещество во время матча его команды
Главный тренер "Химнасии" Диего Марадона принял неизвестное вещество во время матча 20-го тура чемпионата Аргентины с "Росарио Сентраль" (0:1).
Dice Maradona que ya no se droga más.
pic.twitter.com/2xHnU2FMpz
— Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020
Ассистенты тренера принесли ему неизвестное вещество, после чего закрыли Марадону от камер.
Ранее тренер часто употреблял наркотики, но после завершения карьеры он отказался от этой привычки.
"Химнасия" с 17 баллами занимает 17 место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ривер Плейт
|20
|42
|2
|Бока Хуниорс
|20
|39
|3
|Аргентинос Хуниорс
|20
|35
|4
|Ланус
|20
|34
|5
|Росарио Сентраль
|20
|33
|6
|Расинг Клуб
|20
|32
|7
|Арсенал
|20
|31
|8
|Ньюэллз Олд Бойз
|20
|31
|9
|Велес Сарсфилд
|19
|30
|10
|Сан Лоренцо
|20
|30
|11
|Эстудиантес
|20
|29
|12
|Дефенса и Хустисия
|20
|29
|13
|Тальерес де Кордоба
|20
|28
|14
|Атлетико Тукуман
|20
|27
|15
|Индепендьенте
|20
|26
|16
|Банфилд
|20
|25
|17
|К Кордоба Сантьяго
|20
|24
|18
|Унион Санта-Фе
|20
|23
|19
|Альдосиви
|20
|19
|20
|Патронато Парана
|20
|19
|21
|Колон
|20
|18
|22
|Химнасия Ла-Плата
|20
|17
|23
|Уракан
|20
|16
|24
|Годой Крус
|19
|12