Марадоне принесли неизвестное вещество во время матча его команды

Главный тренер "Химнасии" Диего Марадона принял неизвестное вещество во время матча 20-го тура чемпионата Аргентины с "Росарио Сентраль" (0:1).

Dice Maradona que ya no se droga más.

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— Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020

Ассистенты тренера принесли ему неизвестное вещество, после чего закрыли Марадону от камер.

Ранее тренер часто употреблял наркотики, но после завершения карьеры он отказался от этой привычки.

"Химнасия" с 17 баллами занимает 17 место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

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