Марадоне прооперировали плечо

Легендарный аргентиский футболист Диего Марадона перенес операцию на плече.

"Я сообщаю вам, что мне проперировали связи левого плеча. Это нужно было сделать уже давно, но я все время откладывал. Операция длилась полтора часа и прошла успешно. Целую вас всех!", - написал Марадона на своей странице в Facebook.

Фото: Марадона после операции.

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