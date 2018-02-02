Марадоне запрещен въезд в США из-за шуток над Трампом

США запретили въезд в страну легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, сообщает AS.

По сведениям издания, такое решение было принято после шуток аргентинца над американским президентом Дональдом Трампом.

В одном из интервью Марадона назвал главу США куклой "чиролита".

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