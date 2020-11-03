Марадону госпитализировали в Аргентине

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Марадону госпитализировали в Аргентине

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона угодил в больницу, утверждает Goal.com.

По информации источника, 60-летнего экс-игрока, а ныне тренера доставили в одну из клиник Ла-Платы.

Что стало причиной госпитализации культового спортсмена, пока неизвестно. Сообщается, что это никак не связано с коронавирусом.

Марадона плохо себя чувствовал ещё в пятницу, поэтому досрочно покинул праздничные мероприятия, связанные с его днём рождения.

Не пропустите: Марадона высказался о пандемии коронавируса. | http://soccernews.ru
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