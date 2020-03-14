Марадону изолировали, чтобы он не заболел коронавирусом
Медицинский штаб "Химнасии" из Ла-Платы решил обезопасить главного тренера команды Диего Марадону от заражения коронавирусной инфекцией.
В связи с этим 59-летнего специалиста, который находится в зоне риска из-за регулярных проблем со здоровьем, изолировали в отдельной комнате.
Марадона возглавляет "Химнасию" с 5 сентября 2019 года.
Во всём мире коронавирусом заболели уже более 130 тысяч человек свыше чем в 120 странах.
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|М
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|Бока Хуниорс
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|23
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|Велес Сарсфилд
|23
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|4
|Расинг Клуб
|23
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|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
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|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
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|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
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|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
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|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
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|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
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|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18