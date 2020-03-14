Марадону изолировали, чтобы он не заболел коронавирусом

Медицинский штаб "Химнасии" из Ла-Платы решил обезопасить главного тренера команды Диего Марадону от заражения коронавирусной инфекцией.

В связи с этим 59-летнего специалиста, который находится в зоне риска из-за регулярных проблем со здоровьем, изолировали в отдельной комнате.

Марадона возглавляет "Химнасию" с 5 сентября 2019 года.

Во всём мире коронавирусом заболели уже более 130 тысяч человек свыше чем в 120 странах.

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