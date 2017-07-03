Марадону обвинили в домогательстве

Теги диего марадона

Марадону обвинили в домогательствеЖительница Санкт-Петербурга сообщила правоохранительным органам о домогательстве со стороны легенды мирового футбола Диего Марадоны.

По словам девушки, она и еще несколько женщин прибыли с аргентинцем в петербургский отель, где он домогался до нее и снимал с нее платье.

Представители Марадоны сообщают, что предложили девушке покинуть номер, но вынести из номера ее удалось только при помощи силы.

В России Марадона побывал на финале Кубка Конфедераций, в котором немцы обыграли Чили (1:0). 

Читайте: Марадоне нужен российский паспорт   | http://soccernews.ru

комментарии
Алексей

Когда Диего Марадона сидел в Аргентине, так никто не домогался, а как только Диего Марадона приехал в Россию, так сразу и ПАЧКАМИ стали вопить о домогательстве!!! Видно, явно, что это американская и английская ЗАКАЗУХА против Диего Марадоны!!! В аккурат по приезду его в Россию!!! Это американская ПОДСТАВА насолить России и срубить бабло с невиновного человека!!!

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