Марадону обвинили в домогательстве

Жительница Санкт-Петербурга сообщила правоохранительным органам о домогательстве со стороны легенды мирового футбола Диего Марадоны.

По словам девушки, она и еще несколько женщин прибыли с аргентинцем в петербургский отель, где он домогался до нее и снимал с нее платье.

Представители Марадоны сообщают, что предложили девушке покинуть номер, но вынести из номера ее удалось только при помощи силы.

В России Марадона побывал на финале Кубка Конфедераций, в котором немцы обыграли Чили (1:0).

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