Марадону похоронили без сердца

Теги диего марадона

Марадону похоронили без сердца

Фото твиттер TOI Sports

Журналист Нельсон Кастро раскрыл новые подробности погребения легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

По его словам, культового спортсмена похоронили без сердца. Такое решение было принято по двум причинам.

Во-первых, были опасения, что радикальные фанаты эксгумируют тело и украдут сердце Марадоны. Соответствующие планы озвучивались публично.

Во-вторых, орган был на 200 грамм тяжелее нормы, поэтому нуждался в дополнительных исследованиях.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причина смерти - острый отёк лёгких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

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