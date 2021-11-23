Марадону похоронили без сердца

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Журналист Нельсон Кастро раскрыл новые подробности погребения легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

По его словам, культового спортсмена похоронили без сердца. Такое решение было принято по двум причинам.

Во-первых, были опасения, что радикальные фанаты эксгумируют тело и украдут сердце Марадоны. Соответствующие планы озвучивались публично.

Во-вторых, орган был на 200 грамм тяжелее нормы, поэтому нуждался в дополнительных исследованиях.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причина смерти - острый отёк лёгких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

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