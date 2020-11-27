Марадону похоронили на частном кладбище рядом с его родителями

Стали известны подробности прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной.

Как сообщает телеканал TN, культового аргентинца похоронили на частном кладбище Белла Виста недалеко от Буэнос-Айреса.

Марадона был похоронен рядом со своими родителями. Мероприятие прошло в закрытом формате, в нём принимали участие только родные и близкие Диего.

А вот гроб с телом победителя ЧМ-1986 от президентского дворца до кладбища провожали тысячи фанатов.

Марадона умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет.

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