Марадону похоронили на частном кладбище рядом с его родителями
Стали известны подробности прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной.
Как сообщает телеканал TN, культового аргентинца похоронили на частном кладбище Белла Виста недалеко от Буэнос-Айреса.
Марадона был похоронен рядом со своими родителями. Мероприятие прошло в закрытом формате, в нём принимали участие только родные и близкие Диего.
А вот гроб с телом победителя ЧМ-1986 от президентского дворца до кладбища провожали тысячи фанатов.
Марадона умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет.
Не пропустите: Адвокат Марадоны намерен расследовать обстоятельства его смерти. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Агент Мурило подтвердил интерес к игроку из Европы
-
Баринов хочет стать капитаном сборной России
-
Опубликована команда недели в Лиге Европы
-
ФИФА утвердила корзины для жеребьёвки квалификации на ЧМ-2022
-
Ибрагимович провёл встречу с главным тренером сборной Швеции
-
Баринов назвал свои приоритеты в случае продолжения карьеры в Европе
-
"Спартак" выступил с заявлением о возможной отставке Газизова
-
Моуринью рассказал о дружбе с Марадоной
-
"Зенит" поздравил Александра Кержакова с 38-летием
-
Баринов высказался о критике в адрес сборной России
-
Названы номинанты на звание лучшего молодого игрока РПЛ
-
Глебов покрасил бороду в клубные цвета "Ростова"
-
Геркус прокомментировал результаты клубов РПЛ в еврокубках
-
Хавбек "Локомотива" Баринов рассказал, как провоцировал Роналду
-
Марадону похоронили на частном кладбище рядом с его родителями
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Матч "Брюгге" - "Зенит" пройдёт без зрителей
-
Ибрагимович отреагировал на новость о смерти Диего Марадоны
-
Определены все пары 1/8 финала Кубка Италии
-
1
"Арсенал" повторил рекорд "Зенита" в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18