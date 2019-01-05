Главного тренера "Дорадос" Диего Марадону выписали из больницы Буэнос-Айреса, передает Telam.

Ранее аргентинец был госпитализирован из-за кровотечения в желудке.



Напомним, проблема у 58-летнего аргентинского специалиста была выявлена в результате стандартного медицинского осмотра.



Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре 2018 года.

"Дорадос" располагается на 10 месте Ассенсо МХ.

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