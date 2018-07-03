Марат Сафин: "Сборная России попала в довольно удобную ситуацию перед Чемпионатом Мира"

Теги россия

Марат Сафин: "Сборная России попала в довольно удобную ситуацию перед Чемпионатом Мира"Известный в прошлом теннисист Марат Сафин оценил выступление сборной России на домашнем для нее Чемпионате Мира.

"Сборная России попала в довольно удобную ситуацию перед турниром. Она была "темной лошадкой", и никто не ждал от нее успехов. Сейчас мы поняли, что у нас - отличная команда, при этом почти никто не выступает за пределами страны. Безусловно, нам сложно играть с такими командами, как Испания и Бразилия, в состав которых входят одни из лучших игроков мира и Европы. Но мы верили, что наши будут бороться", - цитирует бывшего теннисиста Чемпионат.

Напомним, Бышовец высказался о выступлении сборной России в плей-офф ЧМ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов