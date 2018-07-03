Марат Сафин: "Сборная России попала в довольно удобную ситуацию перед Чемпионатом Мира"

Известный в прошлом теннисист Марат Сафин оценил выступление сборной России на домашнем для нее Чемпионате Мира.

"Сборная России попала в довольно удобную ситуацию перед турниром. Она была "темной лошадкой", и никто не ждал от нее успехов. Сейчас мы поняли, что у нас - отличная команда, при этом почти никто не выступает за пределами страны. Безусловно, нам сложно играть с такими командами, как Испания и Бразилия, в состав которых входят одни из лучших игроков мира и Европы. Но мы верили, что наши будут бороться", - цитирует бывшего теннисиста Чемпионат.

Напомним, Бышовец высказался о выступлении сборной России в плей-офф ЧМ. | soccernews.ru