Маразм!: Генич прокомментировал арест Кокорина и Мамаева

Комментатор "Матч ТВ" рассказал, что думает о ситуации, связанной с Кокориным и Мамаевым.

"Маразм! Чем следствие 4 месяца занимается?! Что за профанация правосудия?!

Их уже публично наказали! Куда дальше-то держать... Ужас", - написал Генич.

Сегодня проходило заседание Тверского районного суда Москвы, на котором решили, что игроки пробудут в СИЗО еще 2 месяца.

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