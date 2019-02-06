Маразм!: Генич прокомментировал арест Кокорина и Мамаева

Теги александр кокоринпавел мамаев

Маразм!: Генич прокомментировал арест Кокорина и Мамаева

Комментатор "Матч ТВ" рассказал, что думает о ситуации, связанной с Кокориным и Мамаевым.  

"Маразм! Чем следствие 4 месяца занимается?! Что за профанация правосудия?!

Их уже публично наказали! Куда дальше-то держать... Ужас", - написал Генич.

Сегодня проходило заседание Тверского районного суда Москвы, на котором решили, что игроки пробудут в СИЗО еще 2 месяца.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда в автозаке. | http://soccernews.ru

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