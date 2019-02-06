Маразм!: Генич прокомментировал арест Кокорина и Мамаева
Комментатор "Матч ТВ" рассказал, что думает о ситуации, связанной с Кокориным и Мамаевым.
"Маразм! Чем следствие 4 месяца занимается?! Что за профанация правосудия?!
Их уже публично наказали! Куда дальше-то держать... Ужас", - написал Генич.
Сегодня проходило заседание Тверского районного суда Москвы, на котором решили, что игроки пробудут в СИЗО еще 2 месяца.
Не пропустите: Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда в автозаке. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
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|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
|17
|20
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|16
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|16
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|Анжи
|17
|15
|16
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|17
|10