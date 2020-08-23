Marca: "Барселона" планирует расстаться с Ракитичем и Суаресом

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Marca: "Барселона" планирует расстаться с Ракитичем и Суаресом

"Барселона" рассчитывает этим летом расстаться с хавбеком Иваном Ракитичем и нападающим Луисом Суаресом. Об этом сообщает Marca. 

Новый главный тренер команды Роналд Куман намерен перестроить состав команды перед началом сезона.

Ракитич может вернуться в "Севилью", в которой играл до перехода в "Барселону". Суарес может продолжить карьеру в "Аяксе".

Не пропустите: Куман не рассчитывает на трёх основных игроков "Барселоны". | http://soccernews.ru
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