Marca: Бартомеу решил покинуть пост президента "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу подал в отставку. Об этом сообщила Marca.

Напомним, в сентябре стало известно, что оппоненты Бартомеу на предстоящих выборах: Жорди Фарре, Виктор Фонт и Луис Фернандес создали платформу для выдвижения президенту вотума недоверия. Программа собрала 20 тысяч подписей.

1-2 ноября состоится голосование по вотуму недоверия. Функционер занимает свой пост в "Барселоне" с 2014 года.

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