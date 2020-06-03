Marca: финал Лиги Чемпионов может пройти в Португалии

Президент Португалии Арсело Ребело де Соуза намекнул, что финал Лиги Чемпионов может пройти в Лиссабоне.

Ранее ключевой матч планировалось провести в Стамбуле.

"У меня такое чувство, что в августе у нас могут быть хорошие новости в отношении международного футбола в Португалии. Но мы не будем торопиться", - приводит слова президента Португалии Marca.

Напомним, розыгрыш турнира был прерван из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, когда точно состоится рестарт.

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